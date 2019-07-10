Москва, , 12:06 — REGNUM

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова настаивает на широком информировании граждан о пенсионной реформе, передает корреспондент ИА REGNUM10 июля.

Пенсионная реформа Иван Шилов © ИА REGNUM

«По пенсионной реформе мы все должны сегодня проводить большую просветительскую работу и контролировать, чтобы все, что заложено в законе, выполнялось. Тогда это сможет помочь в снижении социальной напряженности», — сказала Москалькова в Госдуме.

По ее мнению, в пенсионной реформе, которая предполагает повышение пенсионного возраста, «есть много положительного, которого люди не знают».

Вместе с тем идет обсуждение новой волны реформы, которая предполагает индивидуальный пенсионный капитал.