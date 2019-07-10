Рим, , 12:03 — REGNUM

Власти США проводили неофициальные переговоры с итальянскими министрами и предлагали им рассмотреть возможность отправки солдат в Сирию, передает информагентство ANSA в среду, 10 июля, с ссылкой на осведомленные источники.

Речь шла о 150 солдатах. Представители Италии от такого предложения отказались.

Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези заявил журналистам, что официального запроса со стороны США не было, а дальнейшее участие Италии в решении проблем этого региона должно дополнительно обсуждаться.