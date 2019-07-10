Киев, , 00:34 — REGNUM

Парад в День независимости Украины 24 августа будет отменён по инициативе президента этой страны Владимира Зеленского, сообщил он в Facebook.

«Обычно 24 августа, на День независимости Украины, у нас проходит военный парад — такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным», — сказал Зеленский в своём видеообращении.

Украинский лидер предложил направить деньги, которые должны были пойти на организацию парада, на выплаты служащим ВСУ. Речь идёт о сумме 300 млн гривен.

Напомним, день независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа — с 1994 года. В этот день в 1991 году вышли постановление Верховного совета УССР о провозглашении независимости Украины и Акт провозглашения независимости Украины.

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