Сана, , 10:40 — REGNUM

9 июля хуситы, военизированная группировка шиитов-зейдитов, действующая на территории Йемена, потребовала от арабской коалиции, состоящей из соединений Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Саудовская Аравия, вывести все войска из страны. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, данный призыв был оглашен после того, как поступила информация о постепенном сокращении военного присутствия в Йемене со стороны ОАЭ.

Глава Верховного революционного комитета повстанцев Хути Мохаммед Али аль-Хути заявил: «Мы призываем коалицию уйти из Йемена, поскольку Йеменская Республика отвергает любую попытку агрессии или установления блокады». Он также добавил, что «вывод войск из Йемена является единственным приемлемым решением для разрешения конфликта».

Гражданская война продолжается с 2014 года между официальным правительством, поддерживаемым арабской коалицией ОАЭ и Саудовской Аравии, и хуситами.