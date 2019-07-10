Тегеран, , 11:55 — REGNUM

Министр обороны Ирана Амир Хатами выразил недовольство словами премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху о том, что лидерам стран Евросоюза необходимо «немедленно» ввести санкции против Ирана в связи с частичным приостановлением выполнения страной «ядерной сделки». Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, слова израильского политика — «невиданная наглость». Иран полностью выполнил свои обязательства по СВПД и год проявлял «стратегическое терпение», ожидая от стран ЕС взаимного выполнения договоренностей. Амир Хатами подчеркнул, что именно США создали кризис вокруг соглашения, а страны ЕС, оставаясь в «ядерной сделке» не сделали ничего, чтобы ее сохранить.

Раннее Иран заявил о частичном приостановлении выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, заключенному в 2015 году ИРИ, Китаем, Германией, США, Россией, Францией и Великобританией. Решение последовало за обвинениями в адрес ЕС в невыполнении «ядерной сделки» в связи с выходом США из договора в 2018 году и введением односторонних санкций.

В ответ на решение Ирана премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал Совет Безопасности ООН и страны ЕС вновь ввести санкции против Исламской республики по примеру США.