Токио, , 10:29 — REGNUM

9 июля на пресс-конференции министр иностранных дел Японии Таро Коно назвал «ложной тревогой» статью одной из самых влиятельных в стране информационных газет «Санкэй Симбун». В газете говорилось о намерениях официального Токио начать «ожесточенные» переговоры с Россией, потребовав сразу 4 острова Курильской гряды.

По сообщению японской новостной газеты «Тюнити Симбун», Коно извинился за «дезинформацию», а также ответил на вопрос журналиста о том, вернется ли Япония к «требованиям вернуть сразу все северные территории».

«Пока об этом речи не идет», — подчеркнул глава японского МИД.