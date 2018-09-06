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Экс-главу района Якутии судят без подтверждающего его вину документа

Политика

В деле отсутствует распоряжение о перечислении денег подрядчику

Якутск, 6 сентября 2018, 09:31 — REGNUM  В Якутии продолжаются судебные заседания по делу о превышении полномочий экс-главой Нюрбинского района Борисом Поповым. Якутский городской суд намерен запросит у следствия распоряжение, на основании которого, как утверждается в обвинительном заключении, бывший руководитель муниципалитета досрочно перечислил деньги подрядчику, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации ЯСИА, оригинала этого ключевого документа в материалах дела, предоставленных суду следственными органами, почему-то нет. Затребовать распоряжение у следствие инстанция решила на заседании 5 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM ¸ по мнению следственного комитета Якутии, Борис Попов превысил свои должностные полномочия тем, что перечислил 20 миллионов рублей аванса из бюджета подрядчику на строительство школы в селе Кюндядя.

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Сам Борис Попов утверждает, что возбуждённое в отношении него уголовное дело сфабриковано по заказу экс-главы региона Егора Борисова. Доказательством этого он считает то, что гособвинение отказывается приглашать свидетелей на заседание по его делу.

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