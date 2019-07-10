Вашингтон, , 04:56 — REGNUM

Американский президент Дональд Трамп поздравил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса со вступлением в должность в ходе телефонного разговора, сообщает Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

«Со своей стороны Мицотакис сообщил Трампу, что главной задачей нового греческого правительства является борьба с бюрократией и привлечение инвестиций», — говорится в заявлении пресс-службы главы греческого правительства.

Также в ходе переговоров греческий премьер-министр пообещал Трампу работать над укреплением отношений между Грецией и Соединенными Штатами.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам досрочных парламентских выборов в Греции победила оппозиционная партия «Новая демократия», а премьер-министром страны стал Кириакос Мицотакис. Ранее его со вступлением в должность поздравили президент России Владимир Путин и официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

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