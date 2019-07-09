Вашингтон, , 23:26 — REGNUM

Высокопоставленные представители США и Китая проводят телефонные консультации по урегулированию разногласий в сфере торговли, сообщает 9 июля агентство Reuters.

По утверждению агентства, США на этих консультациях представляют Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а интересы Китая отстаивают вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр коммерции Чжун Шань.

Никакой подробной информации об обсуждаемых на этих консультациях вопросах не приводится.

Ранее СМИ сообщали о планах США отправить делегацию в Пекин для переговоров по торговым вопросам. Предварительное решение об этом было принято в Осаке на саммите G20 в ходе встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

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