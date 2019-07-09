Вашингтон, , 23:03 — REGNUM

Госдепартамент США продолжает работать со всеми аккредитованными в стране иностранными дипломатами. Об этом 9 июля сообщила журналистам официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус.

По её словам, внешнеполитическое ведомство США пока не получало «никаких новых вводных» относительно посла Великобритании Кима Дэррока и работа с ним продолжается в обычном режиме.

Напомним, ранее американские СМИ раскрыли содержание дипломатических телеграмм, в которых британский посол нелестно отзывался о высокопоставленных чиновниках США и, в том числе, называл главу Белого дома Дональда Трампа «неумелым» и «некомпетентным».

Трамп после этого заявил, что больше не намерен иметь дел с Дэрроком. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, комментируя ситуацию, выразила сожаление в связи с утечкой данных, однако высказала мнение, что дипломаты вправе давать собственную оценку ситуации в стране, где они работают.

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