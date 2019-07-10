Ватикан, , 05:11 — REGNUM

Христиане в Сирии «никогда не были иностранцами», заявил президент этой страны Башар Асад. По его словам, христиане помогли построить сирийскую цивилизацию, донеся ее послание до всего мира, бок о бок со своими «мусульманскими братьями». Каково понимание Асадом сирийской идентичности, которым он поделился в разговоре с католической молодежью своей страны, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Башар Асад Kremlin.ru

Присутствие и первоначальный вклад христианских общин в Сирии — необходимая составляющая богатства и разнообразия сирийского общества, полагает Асад, по мнению которого сирийские христиане своим патриотизмом и умеренностью «способствовали провалу неоколониальных проектов, осуществляемых враждебными силами, которые спонсировали терроризм, чтобы расчленить нашу нацию».

Идентичность сирийской нации усиливается гармоничным многообразием, которое необходимо хранить, способствуя интеграции и избегая модели оппозиции между «большинством и меньшинствами», которую «западная среда» хочет представить как ключ к пониманию коренных христианских общин на Ближнем Востоке. Арабская цивилизация, подчеркивает Асад, стремится не стереть различные идентичности, а сохранить. Инородными для арабского мира христиан представляет фанатизм, истинная цель которого — сектантская перестройка всего региона.

Какими еще новостями делится мировая католическая пресса, читайте в статье Станислава Стремидловского «Почему папа Франциск очень любит русскую литературу».