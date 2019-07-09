Белгород, , 18:04 — REGNUM

Депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев занят третье место в рейтинге Forbes «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих 2019».

Гусев задекларировал доход в 2 млрд 840,53 млн рублей.

В пятый созыв Белгородской областной думы он был избран от партии «Единая Россия». Он является заместителем председателя комитета по экономике, промышленности и предпринимательству. Он занимает пост директора по развитию производства ООО «Управляющая компания «Славянка».

Как уже сообщало ИА REGNUM, коллега Гусева из законодательного собрания Владимирской области, Павел Антов, занял первое место в рейтинге с доходом в 9,9 млрд рублей.

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