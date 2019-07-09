Варшава, , 17:48 — REGNUM

Министр иностранных дел КНР Ван И совершает турне по ряду европейских стран. В Варшаве, по итогам переговоров с польским коллегой Яцеком Чапутовичем, прошла совместная пресс-конференция двух министров, в которой большое внимание было уделено судьбе технологии 5G, сообщает 9 июля Синьхуа.

Глава внешнеполитического ведомства КНР заверил своего собеседника, что Китай намерен поощрять технологическое взаимодействие своих компаний и предприятий с зарубежными партнерами в целях совместного продвижения технологии 5G на европейском и мировом рынках. По его словам, такой обмен способствует углублению глобальных телекоммуникационных связей на общее благо всех стран и народов.

Он особо подчеркнул, что в Китае заметили и обратили внимание на приверженность Польши защите справедливого открытого рынка телекоммуникаций и не собираются проводить дискриминационную политику исключений.

Глава МИД КНР выступил за дальнейшее взаимодействие Китая и Польши в этой и других сферах.