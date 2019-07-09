Высокие Татры, , 16:32 — REGNUM

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне по ситуации в Донбассе с участием Украины, России и США. Соответствующее заявление Лавров сделал сегодня, 9 июля, во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ.

Лавров подчеркнул, что если речь идёт о серьезном предложении, то его следовало бы сделать по дипломатическому каналу, а не через публикацию в социальной сети Facebook.

«Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности, утвердившую минские договорённости, а не подменять эту резолюцию и сами минские договорённости», — подчеркнул Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook написал, что предлагает президенту России Владимиру Путину встретиться в Минске и обсудить ситуацию, связанную с Крымом и Донбассом. При этом встречу Зеленский предлагает провести при участии лидеров США, Великобритании, Германии и Франции.

Напомним, что в Кремле обещали рассмотреть предложение Зеленского по проведению переговоров в Минске.