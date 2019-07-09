Пекин, , 15:31 — REGNUM

Бывший высокопоставленный чиновник из провинции Гуандун на юге Китая был приговорен к пожизненному тюремному заключению, сообщает 9 июля агентство Синьхуа.

О вынесении приговора сообщил Промежуточный народный суд города Фучжоу в провинции Фуцзянь. Цзэн Чжицюань ранее являлся членом Постоянного комитета Гуандунского провинциального комитета Компартии Китая, а также бывшим главой провинциального отделения Объединённого рабочего фронта.

Бывший чиновник был лишен всех своих политических прав до конца жизни, а все его нелегальные накопления были изъяты, впрочем как и его личные активы в качестве возмещения ущерба, нанесенного государству его противоправной деятельностью.

Согласно сведениям, предоставленным судом, Цзэн, пользуясь занимаемыми им должностями с 2004 по 2017 годы в провинции Гуандун лоббировал личные материальные интересы третьих лиц, в связи с чем получил незаконным путем денежных средств и недвижимости на сумму 131 млн юаней ($20,5 млн) лично или через посредников.

Суд вынес относительно мягкий приговор Цзэну, поскольку он выразил раскаяние в содеянном и сотрудничал со следствием, добровольно отдав все свои незаконные накопления.

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