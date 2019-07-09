Ростов-на-Дону, , 14:35 — REGNUM

Депутат Законодательного собрания Ростовской области, бывший министр сельского хозяйства и продовольствия Донского региона, а ныне директор «Кировского конного завода» Владимир Черкезов («Единая Россия») попал в рейтинг Forbes «Власть и деньги». Народный избранник занял 61 строчку в списке самых состоятельных депутатов и чиновников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Так, доход депутата донского парламентав 2018 году составил 252,07 млн рублей, семейный доход — 252,89 млн рублей, в собственности значится 10 объектов недвижимости.

ИА REGNUM отмечает, что Владимир Черкезов стал самым богатым депутатом донского парламента за 2018 год. В прошлом году он стал «Человеком года» Ростовской области в отраслевой номинации конкурса «Аграрий года».

Добавим, что ранее эксперты РИА «Рейтинг» опубликовали данные, согласно которым в 2018 году за чертой бедности в Ростовской области находились 13,3% населения, из них 2% — за чертой крайней бедности.