Лондон, , 14:22 — REGNUM

Лорд-мэр Лондона Питер Эстлин отправился 8 июля с рабочими визитами в Малайзию и Индонезию с целью укрепления экономического сотрудничества между Великобританией и Юго-Восточной Азией, сообщает Antaranews.

«Я очень рад возможности вернуться в Азию и визиту в Джакарту и Куала-Лумпур — два самых интересных города на планете в будущем», — заявил лорд-мэр.

Ожидается, что визит Питера Эстлина продлится до 11 июля 2019 года. Поездка в Малайзию и Индонезию ознаменует его третий визит в Азию после вступления в должность.

В ходе своего турне лорд-мэр проведет переговоры, посвященные расширению сотрудничества в области «зеленых» финансов.

«Четвертая промышленная революция открывает новые возможности для расширения сотрудничества, и важно, чтобы мы этим воспользовались. Поэтому я надеюсь обсудить то, как мы можем улучшить связи в различных областях, включая финансово-техническое партнерство, развитие инфраструктуры, связи на рынке капитала, «зеленые» финансы и исламскую экономику», — отметил Питер Эстлин.

Напомним, лорд-мэр возглавляет лондонский Сити. В его обязанности входит продвижение финансовых проектов и делового центра столицы Великобритании.