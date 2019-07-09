Токио, , 12:12 — REGNUM

В ходе теледебатов между лидерами главных партий премьер-министр Японии Синдзо Абэ коснулся проблемы принудительного труда в военное время в японо-южнокорейских отношениях и заявил, что Южная Корея «не выполняет обещания, данные другому государству».

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», японский премьер указал, что Республика Корея не смогла должным образом ответить на судебные решения сеульского суда о выплате компенсаций японскими компаниями за принудительный труд в соответствии с Соглашением между двумя странами 1965 года.

Абэ также отметил, что контроль за экспортом полупроводников и других товаров в Южную Корею является соответствующей реакцией на происходящее.