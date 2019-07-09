Рим, , 09:35 — REGNUM

Противостояние министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини неправительственным организациям (НПО), оказывающим спасение мигрантам в море, только усиливает его популярность, передает немецкий канал n-tv9 июля.

Каждый новый громкий эпизод с участием судна НПО в среднем дает прибавку в 2% партии Сальвини «Лига» в опросах. В настоящее время ее поддерживают около 40% избирателей. Критика в его адрес из Германии и других европейских стран действует лишь как «вода на мельницу его пропагандистской машины», отмечает канал.

Между тем судья Алессандра Валла, принявшая решение об освобождении капитана судна Sea-Watch 3 Каролы Ракете, была вынуждена удалить свои страницы в социальных сетях. Сторонники «Лиги», возмущенные решением, атаковали ее аккаунты угрозами.

Как сообщало ИА REGNUM, судно Ракете было конфисковано при заходе в порт Лампедузы вопреки запрету властей Италии. На нем были доставлены 53 мигранта. За Ракете, пробывшую под арестом несколько дней, вступались правительства европейских стран и политики, критикующие Сальвини.

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