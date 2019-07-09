Киев, , 08:54 — REGNUM

Депутат Верховной рады Надежда Савченко намерена посетить Горловку и убедить жителей города голосовать за себя на внеочередных выборах в парламент. Об этом политик заявила 8 июля в комментарии ресурсу «Новости Донбасса».

Савченко баллотируется в Верховную раду по округу №51, большая часть которого находится на территории ДНР, но Украина контролирует населённый пункт Зайцево, расположенный на окраине Горловки. В нём будут работать два избирательных участка.

«По закону любой житель округа может сменить участок голосования и проголосовать за мажоритарного кандидата», — рассказали журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Верховной радыНадежда Савченко намерена баллотироваться в Раду по одномандатному округу Донецкой области.

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