Киев, , 11:59 — REGNUM

Депутат Верховной рады Надежда Савченко намерена баллотироваться на досрочных выборах в парламент от Донецкой области, об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, она будет баллотироваться по одномандатному округу Донецкой области, поскольку намерена «объединить украинцев». Также на выборах от Донецкой области будет баллотироваться ее сестра — Вера Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине Савченко арестовали в марте 2018 года по обвинению в подготовке терактов в центре Киева. В апреле 2019 года ей не успели продлить арест и выпустили из-под стражи.

Напомним, 20 июня Конституционный суд Украины обнародовал решение, что указ президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий Верховной рады VIII созыва не противоречит Конституции. Соответственно, назначение досрочных выборов является законным, они состоятся 21 июля.

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