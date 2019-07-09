Киев, , 08:38 — REGNUM

Журналисты «Рустави 2» нередко позволяют себе выходки, подобные той, что произошла 7 июля в эфире грузинского телеканала. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

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«Многие годы они меня обзывали всем подряд. Это их метод», — сказал политик, добавив, что коллегам с Украины не стоит перенимать и следовать этому методу.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/2328272824100636/

Что касается оскорбительной речи тележурналиста Георгия Габунии, который в своей авторской программе «Постскриптум» в нецензурной форме обругал президента РФ Владимира Путина, то такой поступок Саакашвили назвал необдуманным и вульгарным.

«Это было неуместно, фривольно, вульгарно, необдуманно», — отметил бывший глава Грузии.

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Саакашвили добавил, что не поддерживает подобное поведение, так как выступает против истеричности и эпатажа.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в своей авторской передаче «Постскриптум» в эфире грузинского канала «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния в нецензурной форме позволил себе оскорбительные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина. Его поступок вызвал общественный резонанс и резкое осуждение со стороны первых лиц государстве, в частности, президента Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министра Мамуки Бахтадзе и председателя парламента Арчила Талаквадзе.

В знак протеста жители Тбилиси устроили митинг у здания телеканала с требованием уволить Габунию. Однако гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия заявил, что скандальный журналист уволен не будет. По словам Гварамии, та форма выражения, которую выбрал телеведущий, «неприемлема», поэтому руководство телеканала приняло решение отстранить Габунию от работы на два месяца. После этого он продолжит работать на «Рустави 2».