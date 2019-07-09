Париж, , 07:57 — REGNUM

Заместитель мэра Парижа Кристоф Найдовски заявил, что в Париже пользуются Vélib, системой проката велосипедов, 80 000 раз в день, сообщает Le Figaro.

«Мы превысили отметку 80 000 раз в день. От 5 до 8 пользователей ежедневно берут велосипед напрокат», — отметил Кристоф Найдовски в кулуарах Парижского совета.

Издание отмечает, что в настоящее время в обращении находится около 13 000 Vélib, но их число планируется увеличить до 19 000.

Отметив малое количество доступных велосипедов и технические проблемы на терминалах, Кристоф Найдовски заявил, что Париж попросил компанию «поработать над этим вопросом» и «улучшить обслуживание».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Парижа Анн Идальго выразила намерение сделать Париж мировой столицей велоспорта, пообещав увеличить количество велодорожек и паковочных мест.

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