Лондон, , 07:53 — REGNUM

Бывший глава и почетный президент «Формулы 1» Берни Экклстоун признался в своей симпатии к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом он рассказал в интервью The Times.

«Если бы кто-то пытался застрелить Путина, я встал бы у него на пути. Потому что Владимир — хороший парень», — рассказал 88-летний экс-глава гоночной серии.

По его словам, российский лидер никогда не делает чего-то, что не принесло бы людям пользы.

«Я бы хотел, чтобы он правил Европой, он делает то, что обещает», — добавил Экклстоун.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что является верным соратником президента России Владимира Путина и готов отдать жизнь за российского лидера.

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