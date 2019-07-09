Гонконг, Китай, , 07:44 — REGNUM

Власти Гонконга (административного района Китая Сянган) окончательно отказались от принятия закона об экстрадиции в континентальный Китай подозреваемых, скрывающихся от правосудия. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила закон «мертвым», передает канал n-tv.

По словам Лам, нет планов возвращать к жизни замороженный из-за протестов законопроект.

«Закон мертв», — кратко сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие после событий 1989 года протесты начались в июне в Гонконге. По данным организаторов, в них приняли участие более миллиона человек. Закон об экстрадиции должен был быть принят в первой половине июня. 1 июля протестующие устроили погром в здании парламента.

Читайте также: Китай обвинил Лондон во вмешательстве во внутренние дела Гонконга

Читайте ранее в этом сюжете: Пятеро протестующих задержаны в Гонконге