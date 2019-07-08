Рига, , 17:17 — REGNUM

Показатель туристов из России в Латвии и в Эстонии выше, чем в Литве, сообщает новостной портал delfi.lvсо ссылкой на данные «Eurostat» за 2017 год.

Так, в 2017 году от общего количества туристов в Латвии из России приехало 10,1%, из Германии — 7,9% и из Литвы — 6,1. Около 31% всех туристов составили сами жители Латвии.

По подсчетам «Eurostat», литовские туристы в среднем оставались в Латвии во время путешествия 3,3 ночи и ежедневно тратили по 64 евро. Сколько было потрачено туристами из Германии и России — неизвестно.

Еще больше туристов из России в Эстонии — 26%. На втором и третьем месте, согласно статистике, туристы из Финляндии (7,4%) и Германии (4%). Около 36% от всех туристов составили сами жители Эстонии.

Литву же чаще посещают туристы из Германии (6%), чем из России (5,5%). Здесь же значительно больше показатель внутреннего туризма — около 53,4% от всех туристов составили жители Литвы, путешествующих по стране.