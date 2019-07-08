Москва, , 17:14 — REGNUM

Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил принятие ПА ОБСЕ недружественной по отношению к России декларации и напомнил о размере взноса страны в ассамблею, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

«Приняли лизоблюдскую, недружественную по отношению к нашему государству (резолюцию) не имея большинства, нарушив регламент, — все равно идут на это решение», — возмущен Володин.

Россия является крупнейшим плательщиком в организацию и может требовать исполнения норм регламента.

«Мы платим ПА ОБСЕ более 200 тыс. евро, Грузия платит 1,5 тыс. Но при этом нарушает все нормы, правила, регламент, откуда такое поведение? Фактически Россия содержит весь институт, а при этом так себя по-хамски ведут. Мы против этого», — заявил Володин.

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла итоговую декларацию своей 28-й сессии при отсутствии кворума и в нарушение регламентных норм. Россия не оставит это без ответа, отметил ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Ранее Россия вернулась в ПАСЕ.

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