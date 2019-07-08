Рига, , 17:13 — REGNUM

В связи с избранием в Латвии нового министра культуры, который ответственен в том числе за финансирование государственных СМИ, в стране заговорили об угрозе закрытия государственных СМИ на русском языке. На внеочередном заседании Сейма (латвийский парламент) большинство депутатов проголосовало «за» кандидатуру Науриса Пунтулиса на пост главы министерства культуры, сообщает новостной портал rus.lms.lv

Из присутствующих депутатов «за» назначение кандидата Пунтулиса от «Национального объединения» проголосовало 63 депутатов, а «против» — 20 депутатов.

По словам премьер-министра Латвии Кришьянис Кариньша, новый министр должен будет решить вопрос о месте строительства и финансирования нового концертного зала, а также уделить серьезное внимание укреплению латвийского информационного пространства.

Еще до назначения на пост Пунтулис заявил, что нет необходимости спонсировать государственными средствами медийное пространство на русском языке. В Латвии в государственный холдинг входят телеканал ЛТВ7, вещает радиостанция на русском языке и финансируется русская версия порталаlsm.lv.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, будучи кандидатом на пост министра культуры Пунтулис также заявлял, что необходимо сделать различные ставки налога на добавленную стоимость для изданий, печатающихся на латышском языке, и для изданий на иностранных языках.

До назначения Пунтулис был главой фракции Нацблока в Рижской думе. Он оперный певец, с 90-х годов стал солистом Латвийской национальной оперы. Он также был руководителем кафедры сольного пения в Латвийской музыкальной академии с 1995 по 2000 год.

До этого Пунтулис был лидером националистическо-языческой рок-группы PErkons, выращенной в управляемом КГБ СССР Рижском рок-клубе. Известен своими крайне радикальными русофобскими и антисоветскими высказываниями.

Национальное объединение «Всё для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ», созданное в 2010 году, называет своей идеологией национал-консерватизм. В символике партии присутствуют элементы, сильно напоминающие свастику.

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