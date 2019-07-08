Дамаск, , 16:45 — REGNUM

Вооружённые силы Сирии нанесли серию артиллерийских и реактивных ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения террористов на границе провинций Хама и Идлиб, сообщает 8 июля сирийское информагентство САНА.

Агентство утверждает, что артиллерия и реактивные установки залпового огня были задействованы в ответ на обстрел боевиками поселений Хамамият и Аль-Азизия.

Артиллерийским ударам подверглись районы возле Хан-Шейхуна в провинции Идлиб и возле поселений Джиббин, Таль Маллах и Кафрзейта на северо-западе провинции Хама.

При этом отмечено, что 6 июля в районе поселения Хамамият сирийские военные отразили атаку боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других, более мелких бандформирований.

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