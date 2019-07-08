Москва, , 14:36 — REGNUM

Президент России Владимир Путин обсуждал по телефону с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом контракт по поставкам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил 8 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Они упоминались, безусловно. Как сделка, находящаяся на стадии реализации», — заявил Песков, добавив, что более подробной информации предоставить не может.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий телеканал Haberturk со ссылкой на свой источник сообщил, что в Турции в ближайшее время ожидают начало поставок российских С-400. По данным источника, первая поставка ЗРК будет осуществлена двумя грузовыми самолетами с российской военной авиабазы.

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