Дамаск, , 13:28 — REGNUM

Джихадисты в первых числах июля 2019 года предприняли мощное контрнаступление на северо-западе провинции Хама. Они пытались вернуть под свой контроль территорию, которую потеряли в ходе наступления Сирийской арабской армии. Однако сирийские военные отразили атаки на города Аль-Хамамият и Кафр-Худ.

По данным военного источника новостного ресурса Al-Masdar News, большинство боевиков, убитых при попытке захвата Аль-Хамамията и Кафр-Худа, были иностранными джихадистами из группировки Исламская партия Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

До своего участия в боях в провинции Хама группировка возглавляла оборону стратегического горного города Кабани, который находится на северо-востоке провинции Латакия. Город пока остается в руках боевиков.

Исламская партия Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему контролирует несколько районов в Латакии и Идлибе, что делает ее серьезным противником на северо-западе Сирии. В мае 2019 года группировка отметилась тем, что выпустила видеоролик, в котором обещала устроить России в Сирии такую же войну, как Советский Союз получил в Афганистане. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

По оценке генерального штаба ВС РФ, на начало мая 2019 года в зоне Большого Идлиба насчитывалось около 40−45 тысяч боевиков. Чтобы «перемолоть» такое количество исламистов Сирийской арабской армии и ВКС РФ понадобится время. ИА REGNUM проводило анализ возможного сценария развития событий на северо-западе Сирии с учетом неконструктивной позиции Турции.