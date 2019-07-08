Идлиб, Сирия, , 13:09 — REGNUM

Российская авиация 2 июля 2019 года уничтожила подземную базу боевиков в сирийской провинции Идлиб. ИА REGNUM ранее сообщало об этом. Появились подробности по подготовке и результативности данной атаки. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на военный источник в Сирийской арабской армии.

Координаты подземной базы у города Мадая в южной части провинции Идлиб ВКС РФ получили от местных разведчиков и активистов. В результате авиаудара по данному объекту было уничтожено более двадцати боевиков так называемого Фронта национального освобождения.

Фронт объединяет протурецкие группировки в провинции Идлиб и прилегающих к ней районах. Был специально создан для борьбы с Сирийской арабской армией. Финансирование, снабжение и поддержку ему оказывает Анкара.

С момента удара по подземной безе российские ВКС нанесли около 100 авиаударов по объектам джихадистов в провинциях Идлиб и Хама, причинив значительный ущерб обороноспособности противника.