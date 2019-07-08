Москва, , 10:25 — REGNUM

Пакет протоколов в соглашения по ОДКБ президент РФ внес на ратификацию в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM8 июля.

Так, предлагается ратифицировать Второй протокол о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года, подписанный в Астане 8 ноября 2018 г. Второй протокол учитывает, что с апреля 2018 г. в Армении верховным главнокомандующим Вооруженными силами республики премьер-министр страны.

Еще один документ — Третий протокол в Устав ОДКБ направлен на развитие сотрудничества с государствами, не являющимися членами ОДКБ, и международными организациями. Предусматривается предоставлять государствам, не являющимся членами ОДКБ, и международным организациям статус наблюдателя при ОДКБ в случае их заинтересованности в изучении открытой нормативно-правовой базы, опыта и практики деятельности ОДКБ без принятия обязательств по участию в практических мероприятиях ОДКБ. А таким государствам и организациям, которые разделяют цели и принципы ОДКБ, готовы развивать отношения взаимовыгодного сотрудничества с ОДКБ в областях, представляющих взаимный интерес, и согласны принимать участие в практических мероприятиях ОДКБ, может быть предоставлен статус партнера ОДКБ.

Третий документ — Второй протокол о внесении изменений в Соглашение о правовом статусе Организации Договора о коллективной — содержит положения, регламентирующие признание статуса дипломатического агента в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. не только за генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности, но и за его заместителями и членами их семей, если они не являются гражданами государства пребывания.