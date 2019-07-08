Черкесск, , 09:31 — REGNUM

Карачаево-Черкесское региональное отделение политической партии КПРФ не сможет принять участие в выборах в Народное собрание (парламент) республики. Такое решение принято на очередном заседании центризбиркома субъекта. Партия снята с выборов из-за нарушениий, выявленных при утверждении списка объединения КПРФ, представленных в ЦИК, сообщили ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе комиссии.

«Отказано в регистрации списка кандидатов в депутаты парламента КЧР, выдвинутого избирательным объединением «Карачаево-Черкесское региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», — говорится в сообщении о постановлении центризбиркома республики.

В этот же день Верховный суд Карачаево-Черкесии вынес решение о снятии с выборов в Народное собрание (парламент) КЧР списка кандидатов от регионального отделения КПРФ. С обращением о нарушениях при утверждении списка партии на выборы в парламент обратилось в суд региональное отделение партии «Патриоты России».

Так, по утверждению объединения, на отчетной конференции КПРФ присутствовало 56 делегатов, а за список кандидатов проголосовало всего 27 человек — менее половины всех присутствующих, что является нарушением закона «О политических партиях», — пишет «Интерфакс». Были допущены и количественные нарушения при утверждении списка.

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Напомним, в Карачаево-Черкесии в единый день голосования 8 сентября 2019 года пройдут выборы в Народное собрание (парламент) региона шестого созыва. Будут выбраны 50 депутатов. Выборы в регионе проходят по партийным спискам. В настоящее время зарегистрированы списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями «Патриоты России"и «Единая Россия».

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Две партии не допущены к выборам в парламент Карачаево-Черкесии