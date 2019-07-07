Черкесск, , 17:55 — REGNUM

Скандал разгорелся в Карачаево-Черкесии вокруг списка КПРФ на выборах в Народное Собрание республики. Решение суда удовлетворить иск партии «Патриоты России» и отменить регистрацию коммунистов, по мнению наблюдателей, наглядно продемонстрировало игнорирование руководством КПРФ мнения рядовых партийцев. Их недовольство, пишет ТАСС, было вызвано выдвижением членов альтернативной компартии «Коммунисты России» по спискам КПРФ. Что, по мнению значительной части партийного актива и представителей райкомов партии, недопустимым. Особенно, как отмечает «Федерал пресс», на фоне неоднократных заявлений лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который публично называл «Коммунистов России» партией-«спойлером», обвиняя ее в сотрудничестве с властями и расколе коммунистического движения.

На конференцию, которая утверждала партийно-межпартиный список, приехал лично заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, то есть, отмечает телеграмм-канал Kavkaz_pravda, руководство компаритии отдавало себе отчет в сложности ситуации и неприятии навязанного из чьих-то личных интересов решения. Скандальный список был в итоге утвержден, нехватку «красных кандидатов» восполнили представители «Коммунистов России», у которых уже сложилось неоднозначное реноме в Карачаево-Черкесии.

«Патриоты России» в своём иске обратили внимание, что за продавливанием коммунистами были упущены существенные моменты организации самой конференции. В частности, на конференции КПРФ присутствовали 56 делегатов, за утверждение списка проголосовало 27 человек, что является нарушением ФЗ «О политических партиях», — проголосовать должно больше половины кандидатов, — пишет ТАСС. Кроме того, уточняет агентство, были претензии к оформлению и самого списка кандидатов, заверило который лицо, не уполномоченное КПРФ.

Руководство КПРФ уже заявило, что решение Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики будет оспариваться в Верховном суде РФ. Но, как считают наблюдатели, допущенные нарушения практически не не оставляют надежды на пересмотр решения.