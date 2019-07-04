Киев, , 16:46 — REGNUM

На Украине политические силы пытаются разыграть «премьерскую карту», чтобы «управлять» неопытным президентом Владимиром Зеленским. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке украинский политолог Руслан Бортник.

«По будущей премьериаде. 1) Все политические силы, которые не смогли избрать своего Президента сейчас пытаются разыграть «премьерскую карту» — демонстрация амбиций и желания «танцевать» неопытным Зеленским», — отметил Бортник.

Он допускает, что Зеленский несколько раз сменит руководство кабинета министров. По его словам, если в Раде сформируется однопартийная коалиция, тогда кресло премьера на 2019−2021 годы могут занять глава Офиса президента Андрей Богдан, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев и «условный человек Х., предложенный западными партнерами».

Политолог считает, на пост премьера будут претендовать лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, если «Слуга народа» создаст коалицию с «Батькивщиной» и «Голосом».

"Но однопартийное большинство не будет обладать достаточным запросом прочности (особенно если реально начнется борьба с неперсональным голосованием) и аккумулирует всю ответственность на Зеленском. Поэтому вероятно формирование стабилизационной коалиции с привлечением «Батькивщины», «Голоса» или «Гражданской позиции» (если пройдет). В таком случае «премьерские» шансы велики у Тимошенко или Гриценко», — добавил Бортник.

При этом он не исключает, что в 2021—2023 гг. Офис президента может сформировать коалицию с «Европейской солидарностью» или «Оппозиционной платформой — За жизнь». В таком случае премьер-министром может стать Петр Порошенко.

«2.2. Борьба за выживание (2021−2023). После проседания рейтингов Президента (1−2 года) и соответствующей дестабилизации фракции «СН» может возникнуть необходимость в формировании широкой коалиции — даже с «Европейской солидарностью» или с «бело-голубыми». В таком случае шансы на премьерское кресло может получить даже Порошенко. Для сшивания страны возможно восстановление формулы «Ющенко — президент, Янукович — премьер-министр». Что в первом, что во втором периоде на выбор премьера будут существенно влиять 2 фактора: 1) Одобрение западных партнеров (долги, военно-политическая поддержка); 2) Угроза конкуренции со стороны премьера с Зеленским или его представителем в 2024 году (или на досрочных президентских выборах). Ведь редко, когда встречаются премьер-министры не мечтающие стать Президентом)», — напомнил Бортник.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля руководитель Офиса президента Богдан заявил, что ни он сам, ни другие ближайшие соратники президента Зеленского не могут занять премьерский пост.

Он предложил назначить на эту должность «какого-то номинанта на Нобелевскую премию по экономике».

Напомним, 25 апреля лидер партии «Самопомощь» и мэр Львова Андрей Садовый заявил о желании работать на должности премьер-министра.