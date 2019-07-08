Москва, , 07:23 — REGNUM

Семья гражданина России Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в американской тюрьме, намерена посетить его в сентябре, об этом Известиям рассказала жена Виктора Бута Алла Бут.

«Мы с дочерью прилетаем в Нью-Йорк вечером 8 сентября, — сказала она. — Обратный билет в Россию у нас пока куплен на 28 октября».

По ее словам, они могут остаться в США и дольше, если американские миграционные службы это позволят.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Бут был арестован в Таиланде по запросу США в 2008 году по обвинению в торговле оружием и поддержке террористов. В 2012 году он был осужден на 25 лет. Суд в США признал гражданина РФ виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC), которую Вашингтон считает террористической.

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