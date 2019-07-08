Каракас, , 03:26 — REGNUM

Новый этап переговоров с представителями президента Венесуэлы Николаса Мадуро анонсировал лидер оппозиции Хуан Гуайдо, сообщает 7 июля агентство Reuters.

Хуан Гуайдо и Николас Мадуро Asambleanacional.gob.ve

«Венесуэльский народ, наши союзники и мировые демократии признают необходимость действительно свободного и прозрачного избирательного процесса, который позволит нам преодолеть кризис и построить продуктивное будущее», — заявил Гуайдо.

Упомянув ожидания «мировых демократий», лидер оппозиции ничего не сообщил о планируемой дате встречи.

Ожидается, что встреча пройдет на Барбадосе при посредничестве Норвегии.

В МИД Венесуэлы комментарий по этому поводу пока не сделали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин порекомендовал лидеру оппозиции Хуану Гуайдо действовать в соответствии с демократическими процедурами, в том числе ведя диалог с законной властью страны.

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