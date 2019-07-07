Москва, 7 июля 2019, 14:53 — REGNUM
Заявление Ирана о намерении возобновить обогащение урана свыше предусмотренной в СВПД отметки в 3,67 — результат провокации. Как передает корреспондент ИА REGNUM7 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
«Здесь мотивация действий Тегерана абсолютно понятна. Это результат большой спланированной провокации», — заявил Слуцкий.
Вашингтон абсолютно не устраивало спокойное выполнение иранской стороной СВПД под контролем МАГАТЭ. Выходя из соглашения и наращивая военные усилия вблизи иранских границ, американская администрация раз за разом провоцировала Тегеран на ответные действия, рассуждает он.
«Что делать? На Иран в сегодняшних условиях становится влиять все сложнее и сложнее. Однако продолжать делать это необходимо. Тегерану, наоборот, нужно показывать пример толерантности, не входить в клинч с мировым сообществом. Будем работать дальше с иранскими коллегами, с которыми находимся в теснейшем контакте», — полагает Слуцкий.
Решение Ирана начать обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой вполне ожидаемое, понятно, что оно может кому-то не нравиться, считает член Совфеда Франц Клинцевич.
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