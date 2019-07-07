Тегеран, , 10:39 — REGNUM

Исламская Республика Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой. Об этом сегодня, 7 июля, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

В Тегеране состоялось совместное заседание членов правительства Ирана и представителя Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди. На это заседании Аракчи и объявил о начале процесса обогащения Ирана на уровне выше, чем предусматривает соглашение по иранскому атому.

«Мы собираемся перейти порог в 3,67%», — сказал заместитель министра иностранных дел Ирана.

Камальванди, в свою очередь, заявил, что начать обогащать уран выше чем 3,67% можно уже с 8 июля, остались лишь незначительные технические моменты.

При этом официальный Тегеран дал странам — участницам ядерной сделки 60 дней на решение выполнять или не выполнять те требования, которые Иран выдвинул по соглашению.

«Если эти возможности не используются, никто не должен сомневаться в нашей серьезности, что сокращение наших обязательств будет продолжаться каждые 60 дней», — подчеркнул Аракчи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иран неукоснительно соблюдал все положения ядерной сделки, о чем свидетельствуют доклады Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Однако пришедший к власти в США Дональд Трамп разорвал соглашение и востановил режим американских санкций против Ирана. После этого Тегеран был вынужден предпринять ответные шаги.