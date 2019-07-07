Донецк, , 05:53 — REGNUM

Более трех десятков мин калибром 82 мм было выпущено киевскими силовиками по поселку шахты имени Гагарина на северо-западной окраине Горловки, сообщили 6 июля в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Солдат ВСУ Mil.gov.ua

Сообщается, что обстрелы были зафиксированы в 20:20 6 июля. Со стороны ВСУ было выпущено 36 мин калибра 82 мм.

В настоящий момент данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в результате обстрела КПП «Майорск» в Горловке пострадала женщина. Всего за последние сутки режим прекращения огня был нарушен киевской стороной 23 раза.