Екатеринбург, , 22:14 — REGNUM

Уральский полпред Николай Цуканов удержится на своём посту даже несмотря на скандал с задержанием и арестом своего помощника, подозреваемого в государственной измене. Такого варианта развития событий в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM не исключил уральский политик, бывший депутат свердловского Заксобрания Евгений Артюх.

Николай Цуканов Kremlin.ru

«Цуканову вряд ли угрожает что-то серьёзное. Его биография и опыт работы позволяют предположить что наш нынешний полпред — крепкий орешек. Доводилось с ним встречаться и лично общаться в его бытность губернатором Калининградской области», — отметил Артюх.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля помощник Цуканова Александр Воробьёв был задержан сотрудниками ФСБ подозрению в госизмене. 5 июля суд отправил его в СИЗО на ближайшие два месяца.

Некоторые наблюдатели полагают, что теперь полпреду грозит отставка. Отметим, в команде Цуканова Воробьёв был на протяжении последних девяти лет, с небольшими временными промежутками.

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