Одесса, Украина, , 20:16 — REGNUM

Танкер Wisdom Venture, длина которого составляет 237 метров, доставил первую партию черного золота из США на Украину. Об этом сообщили в субботу, 6 июля, в пресс-службе Одесского морского порта.

Танкер Wisdom Venture Port.odessa.ua

В сообщении говорится, что танкер Wisdom Venture под флагом Гонконга, который был поставлен к причалу №2Н нефтегавани, всего доставил 75 тыс. тонн нефти.

«Сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу «Одесса-Кременчуг», — говорится в сообщении.

На тот факт, что заход танкера Wisdom Venture в Одессу знаменует собой первую в истории Украины поставку черного золота непосредственно из США, обращают внимание обозреватели специализированных средств массовой информации.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил, что канадская компания Vermilion Energy получит возможность вести добычу нефти и газа на трёх участках на Украине.

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