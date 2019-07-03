Оттава, , 11:55 — REGNUM

Канадская компания Vermilion Energy получит возможность вести добычу нефти и газа на трёх участках на Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщил 2 июля офис президента Украины на официальном сайте.

«Я искренне приветствую инвестиции в нашу страну канадских компаний, таких как Brookfield, TIU, Black Iron, Vermilion. Вчера украинская компания вместе с канадской «Vermilion Energy» выиграли право на нефтегазовые участки», — рассказал Зеленский.

После заключения контрактов с украинским правительством, компании в течение пяти лет проведут сейсмические работы, пробурят 39 скважин и восстановят несколько законсервированных объектов. Они будут также оплачивать ресурсную ренту и отдавать Украине часть добытых ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа заявили, что Украина богата нетрадиционными видами углеводородов, особенно на востоке страны.

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