Екатеринбург, , 18:21 — REGNUM

Арестованный в Москве помощник уральского полпреда Александр Воробьёв не входил в ближний круг Николая Цуканова. Об этом заявил заместитель полпреда Борис Кириллов, пишет издание «Новый День».

»Все люди, потенциал которых видел полпред, работают здесь, в Екатеринбурге, непосредственно с ним. С Воробьевым я познакомился год назад, за это время я видел его в Екатеринбурге раза три», — заявил Кириллов журналистам.

Он также добавил, что Воробьёв работал и после ухода Цуканова с поста губернатора Калининградской области, и это было около года. Что касается морально-нравственной оценки действий Александра Воробьёва, то. по его словам, давать её бессмысленно.

«Тут говорить не о чём, можно только сожалеть о том, что произошло, что называется простым русским словом — «предательство», — сказал Кириллов.

Отметим, что Александр Воробьёв на посту помощника полпреда работал и жил в Москве. Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM с 2010 года трудовые биографии его и Николая Цуканова тесно переплетаются. В 2010—2017 годах он занимал разные посты в правительстве региона (напомним, что Цуканов был губернатором в 2010—2016 годах). В 2017 году он стал главным федеральным инспектором по Карелии (снова в подчинении Цуканова).

25 декабря 2017 года нынешний уральский полпред стал помощником президента России Владимира Путина. И снова в его команде оказался Воробьёв. Его назначили в аппарат в январе 2018-го. А затем, 26 июня 2018-го, Цуканов стал уральским полпредом. А в июле в его команду пришёл и Воробьёв, на должность помощника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Воробьёв был задержан 4 июля в Москве. Задержание произвели сотрудники ФСБ. По их словам, данный гражданин может быть причастен к совершению государственной измены.

Известно, что у него нашли польских паспорт. 5 июля Лефортовский раймсуд заключил подозреваемого в СИЗО. Пока на два месяца.

8 июля Воробьёв может быть уволен со службы. Решение примет лично Цуканов. Впрочем, некоторые наблюдатели полагают, что и ему самому после произошедшего пора в отставку.

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