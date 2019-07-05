Туапсинский район, Краснодарский край, , 21:00 — REGNUM

В результате происшествия с катамараном в Чёрном море погибли два человека, сообщает 5 июля РИА Новости со ссылкой на директора пляжа «Джубга».

По информации агентства, прогулочный корабль «Атолл» перевернулся в районе Голубой бухты. Судно было перегружено. Из воды в районе происшествия достали более 40 человек, в том числе тела двух погибших.

Ранее сообщалось о том, что на борту катамарана находилось 20 человек, среди которых были дети.

До сих пор точно неизвестно, сколько человек было на борту катамарана и какое количество людей можно считать пропавшими без вести.

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