Махачкала, , 21:02 — REGNUM

Бывший врио мэра Махачкалы Мурад Алиев переведён на новую должность. Распоряжением премьер-министра Дагестана Артёма Здунова он назначен первым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики, передаёт 5 июля корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Мурад Алиев с апреля 2017 года работал заместителем главы города Махачкалы. В ноябре 2018 года, после задержания врио мэра Абусупьяна Гасанова по делу о превышении полномочий, он занял освободившийся пост. После того, как 31 января 2019 года новыми мэром столицы Дагестана был избран Салман Дадаев, Алиев перешёл на должность его первого заместителя.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года с формулировкой «по собственному желанию» был освобождён от должности заместитель министра строительства и ЖКХ Дагестана Рустам Фурманов. В ведомстве он проработал меньше года.