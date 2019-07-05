Сухум, , 17:33 — REGNUM

5 июля на сессии парламента Абхазии были внесены поправки в Закон «О судебной власти», согласно которому в судах Абхазии должна действовать единая автоматизированная судебно-информационная система фото‑ и видеофиксации (АСИС), сообщает ИА Апсныпресс.

Напомним, Закон «О судебной власти», согласно которому неприменение автоматизированной системы влечет за собой незаконность процессуальных действий, вступил в действие 1 июля 2019 г. Однако к этому времени обеспечить суды АСИС не удалось.

Новый законопроект предусматривает отложить внедрение АСИС до 1 ноября текущего года.