Амстердам, , 17:20 — REGNUM

В Нидерландах приступает к работе комиссия по составлению нового «исторического канона». Канон представляет собою список из 50 тем который даёт в хронологическом порядке обзор голландской истории. Целью его является дать основу преподаванию истории в школах.

Нидерланды Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Первый канон был составлен в 2006 г. Необходимость составления нового канона объясняется тем что он в недостаточной мере соответствует духу времени. В частности министр образования И. ван Энгелсговен (I. van Engelshoven) попросила членов комиссии при составлении нового канона обратить больше внимания на теневые стороны голландской истории, в частности на рабство и работорговлю в голландских колониях в 17−19 вв. Данное предложение вызвало критику со стороны правых партий в парламента, которые сочли что министр превысила свои полномочия.

Последнее время тема рабства в голландских колониях стало предметом общественных дискуссий. В частности муниципальный совет г. Амстердам призвал власти города формально и публично принести извинения за роль Амстердама в работорговле.