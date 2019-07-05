Абакан, 5 июля 2019, 14:45 — REGNUM
В Хакасии — новые назначения. Как сообщили ИА REGNUM 5 июля в республиканском правительстве, на министра финансов Ирину Войнову возложены обязанности заместителя главы Хакасии. Помимо финансового блока она будет курировать экономику.
Кроме того, обязанности заместителя главы Хакасии Валентина Коновалова возложены на выходца из Казани Константина Харисова, который будет курировать дорожную сферу и строительство.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне с поста первого заместителя главы Хакасии ушёл Андрей Асочаков. По официальной версии республиканской пресс-службы, он уволился по состоянию здоровья. Однако сам Асочаков, узнав об этом, был удивлён. Он заявил, что «принял принципиальное решение уйти из правительства, потому что у нас сложились сложные противоречивые отношения по основным направлениям деятельности».
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Справка: Ирина Войнова окончила Красноярский государственный аграрный университет по специальности «экономист». Восхождение по карьерной лестнице начинала с должности главного казначея отделения Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Алтайскому району. В правительстве Хакасии — с 2010 года. Прошла путь от начальника отдела методологии и организации бюджетного планирования до министра финансов (с февраля 2017 года).
Константин Харисов окончил Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция» и Российскую Академию государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Возглавлял экономический отдел агентства по развитию предпринимательства при правительстве Татарии, являлся руководителем секретариата вице-губернатора, председателя правительства Рязанской области. Курировал отдел региональной экономики Минрегионразвития РФ и отдел стратегического развития Минтранса РФ. Он занимал руководящие должности в строительном управлении Военно-воздушных сил Минобороны РФ, Федеральной службе по оборонному заказу, а также в Рослесресурсе.